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МИД Украины намерен заняться возвращением граждан страны из ЕС

Сибига пообещал создать условия для возвращения украинцев из Евросоюза

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава украинского МИД Андрей Сибига пообещал поднять вопрос о возвращении граждан страны из Евросоюза. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что дипломат коснулся разработки соответствующих программ на конференции YES (от англ. Yalta European Strategy/«Ялтинская европейская стратегия» — ежегодная международная конференция украинских и зарубежных политиков и предпринимателей в Ялте).

«Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть в повестке дня», — заявил Сибига.

Накануне депутат Рады Николай Княжицкий сообщил о сотнях тысяч украинцев за границей, которые подали заявления о выходе из гражданства. По его словам, некоторые украинцы, которые давно живут вне республики и имеют два паспорта, решили отказаться от первого гражданства. Причиной массового выхода из гражданства стало непредоставление посольствами по приказу МИД консульских услуг военнообязанным мужчинам. Княжицкий сообщил, что сейчас диппредставительства республики пытаются возобновить оказание этих услуг.

Ранее выяснилось, сколько человек в Британии заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.

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