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Свердловчанин попал в плен ВСУ, спасая мать от вторжения в Курскую область

Из плена в Курской области вернули четверых свердловчан, один все еще у ВСУ

В плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается житель Свердловской области, который поехал за матерью в Курскую область, когда узнал о вторжении противника в регион. Об этом написала во «ВКонтакте» уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня состоялся обмен военнопленных, в основном — это солдаты- срочники, которые оказались в плену на территории Курской области. Очень важно, что наших четверо», — отметила она.

Мерзлякова добавила, что трое из них проходили срочную службу в подразделении, размещенном в Свердловской области, но выполняли задачи под Курском.

«Еще один солдат-срочник, 2005 года рождения, в нашем списке оказался по просьбе родных, он наш земляк, но служил не в нашем подразделении», — пояснила уполномоченная по правам человека.

14 сентября Москва и Киев обменялись пленными. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила такое же число солдат ВСУ. Освобожденные Украиной российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также солдатам дали связаться с родственниками. Скоро их отправят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее была названа страна-посредник при возвращении ВС РФ из украинского плена.

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