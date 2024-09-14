Курская епархия приютила около 30 тысяч беженцев

Курская епархия разместила около 30 тысяч человек в пунктах временного размещения после атаки украинской армии на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что прихожане активно помогают беженцам: участвуют в разгрузке фур, доставке продуктов для беженцев, а также оказывают им психологическую поддержку. Первоначально на призыв о помощи откликнулись Курская и Рыльская епархии.

«Наши священники отправляются на передовые позиции, исповедуют солдат, а прихожане занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением окопных свечей. Специалисты в области электроники работают над сборкой систем радиоэлектронной борьбы. Мы постоянно отправляем продукты и вещи», — рассказал дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.

По его словам, за месяц в епархии было собрано и распределено несколько тонн гуманитарной помощи. Среди них продукты питания, одежда, постельные принадлежности и средства гигиены. Также было организовано множество пунктов временного размещения.

Королев добавил, что даже люди с ограниченными возможностями старались внести свой вклад в общее дело.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются. Путин заявил, что это следует расценивать как попытку остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эвакуированных жителей подмосковного Раменского разместили в ПВР.