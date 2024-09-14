В Госдуме рассказали о судьбе панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, РФ ответственно относится к условиям пребывания панд и должна быть благодарна, что КНР дала возможность россиянам увидеть этих животных.

«К ним отношение будет самое скрупулезное с точки зрения соблюдения всех правил. Поэтому и дальнейшие все вопросы зависят от такого, насколько будут правила соблюдаться, а они будут соблюдаться, конечно же, буквально», — сказал Бурматов.

Он добавил, что предоставление Китаем двух панд России говорит о большом доверии Пекина к Москве. В то время как из США КНР забрала несколько особей.

«Животное (Катюша. — «Газета.Ru») в определенный период вернется в страну, откуда нам его передали», — заявил депутат.

Родители Катюши, панды Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их передали в зоопарк российской столицы в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Самцу Жуи тогда было три года, а самке Диндин — два. Сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильно за ними ухаживать. В августе прошлого года у Жуи и Диндин появился панденок Катюша — первый в истории, родившийся на территории РФ.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью КНР. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание. Жуи и Диндин тоже живут в Москве временно и, когда 15-летняя «командировка» закончится, вернутся к себе на родину. Панда Катюша уедет в Китай, когда ей будет четыре года.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о судьбе спасенного в ЛНР медведя.