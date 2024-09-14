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Православный Новый год отмечают в России

В России наступил церковный Новый год

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РИА Новости

Православный Новый год отмечают в России, также известный под названием «индикт». Об это сообщает РИА Новости.

Традиция именования события «индиктом» происходит из названия начала налогового года в Восточной Римской Империи, также известной, как Византийская. В 462 году было установлено, что в 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по григорианскому) будет назначаться налоговый период от 5 до 15 лет, а спустя некоторое время император Юстиниан постановил начинать с этой даты все календарные циклы в Византии — в том числе, и церковный календарь.

На Руси же долгое время новый год начинался 1 марта, совпадая с началом весны. Однако «по-церковному» 1 сентября по юлианскому календарю отмечаться стал еще с 13 века, а основным «новым годом» этот день стал в 15-м веке.

В следующий раз дата празднования начала нового года была изменена в 1699 году Петром Первым — он назначил этим праздничным днем 1 января.

До этого президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм, где поминают воинов.

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