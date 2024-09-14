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Индиец впервые за 103 года завез в Болгарию холеру

Novinite: в Болгарии впервые за 103 года выявили холеру

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Anas Alkharboutli/Global Look Press

В Болгарии зарегистрирован первый за 103 года случай заболевания холерой, передает агентство Novinite.

По данным минздрава страны, заболевшим оказался 23-летний гражданин Индии, который с 13 августа по 2 сентября находился в Нью-Дели. Региональная инспекция здравоохранения Софии уточнила, что 3 сентября у мужчины появились симптомы острой диареи. В результате лабораторного исследования у него выявили заболевание, после чего индиец был изолирован в палате с отдельным санузлом в столичной больнице паразитарных и инфекционных заболеваний им. проф. Ивана Кирова.

Согласно данным агентства, общее состояние здоровья пациента хорошее. Проживающий с ним сосед тоже на карантине, хотя анализы не выявили у него заболевание.

Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Она может привести к серьезным желудочно-кишечным проблемам, обезвоживанию и летальному исходу.

Исторически холера была распространена в Индии, а река Ганг была основным источником инфекции. Болезнь распространилась по всему миру в начале XX века, что привело к нескольким пандемиям. В Болгарии холера была серьезной проблемой до начала 1920-х годов, последняя крупная вспышка произошла между 1914 и 1918 годами, за ней последовал один случай в 1921 году.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о холере в странах БРИКС.

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