Юрист предположил, что Бакальчуки могут стать банкротами из-за споров

Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчук вступил в новую фазу: Wildberries приостановила сотрудничество со своим генеральным подрядчиком в области строительства складов — компанией ВБ Девелопмент. Оказалось замороженным возведение более 4 млн кв. м помещений. Такая ситуация может привести к личному банкротству супругов Бакальчук, заявил «Газете.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Общая сумма исковых требований Wildberries к «ВБ Девелопмент» составляет около 27 млрд руб. Как следует из информации, имеющейся в едином государственном реестре юридических лиц, единственным владельцем компании ООО «ВБ Девелопмент» является Владислав Сергеевич Бакальчук. У его процессуальных оппонентов Владислава Бакальчука может создаться иллюзия, что все негативные последствия взыскания с его компании почти 30 млрд рублей будут возложены на него.

Однако стоит вспомнить, что в настоящее время Владислав и Татьяна Бакальчук продолжают оставаться супругами и в отсутствие брачного договора на все их имущество распространяется режим общей совместной собственности, доли в котором являются равными», — объяснил он.

Несмотря на то, что в соответствии с семейным законодательством по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга, существует и оговорка, которая предусматривает, что взыскание может обращаться и на общее имущество супругов также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи.

«Успешное взыскание 27 млрд с компании Владислава Бакальчука неизбежно повлечет за собой банкротство «ВБ Девелопмент», а в дальнейшем, как следствие, и привлечение его самого к субсидиарной ответственности по долгам фирмы. Итогом привлечения к субсидиарной ответственности может стать его личное банкротство. В этом случае перед кредиторами ему придется ответить уже личным имуществом, в том числе имуществом семьи и своей жены — Татьяны Бакальчук», — отметил Хаминский.

Ранее муж Бакальчук рассказал о ее меняющихся требованиях по иску о разводе.