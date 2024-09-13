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В Болгарии впервые за 103 года выявили холеру

Novinite: в Болгарию впервые за 103 года попала холера

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Болгарию впервые за 103 года попала холера. Об этом сообщило издание Novinite.

Болезнь в страну привез постоянно проживающий в Болгарии 23-летний уроженец Индии, который с 23 августа по 2 августа находился на родине, в Нью-Дели. Симптомы холеры у юноши проявились уже 3 сентября. Он находится под наблюдением врачей. Отмечается, что общее состояние больного хорошее. Проживавший вместе с индийцем мужчина был помещен на карантин, других контактных лиц выявлено не было. Взятые у возможно зараженного товарища индийца анализы на вибрионы холеры показали отрицательный результат.

Последняя эпидемия холеры в Болгарии произошла в период с 1914 по 1918 год.

В 2023 году заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время в России не обнаружены холерные вибрионы, но завоз холеры в страну с туристами возможен.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие в странах БРИКС выявили более 20 тыс. случаев холеры.

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