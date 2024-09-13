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Минцифры изменит правила оказания услуг связи

Минцифры планирует изменить правила оказания услуг связи при покупке SIM-карт

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Министерство цифрового развития готовит изменения в правила предоставления услуг мобильной связи. Соответствующие предложения были озвучены в проекте постановления правительства, который опубликован на портале правовых актов, сообщает ТАСС.

Эти изменения являются следствием принятого в августе президентом РФ Владимиром Путиным закона о продаже SIM-карт, объяснили в министерстве.

В частности, для оформления договора на мобильные услуги может быть введено обязательное подтверждение личности. Иностранные граждане смогут использовать биометрические данные, а россияне — подтверждать свою личность через биометрию, паспорт или портал госуслуг, а также через специально уполномоченные организации, которые будут определены позже.

Кроме того, операторы связи будут обязаны извещать абонентов, превышающих лимит по количеству SIM-карт (для граждан России — не более 20, для иностранцев — не более 10). Если абоненты не приведут количество карт в соответствие с нормами в установленный переходный период, их мобильные услуги будут приостановлены по всем номерам. Переходный срок для граждан России установлен до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

До того сообщалось, что жители Белгородчины смогут подключаться к любому телефонному оператору.

Ранее специалисты зафиксировали DDoS-атаку на оператора связи в ЛНР.

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