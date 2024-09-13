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Россиянка сбила глухонемого дорожника и прокатила его полкилометра на капоте

SHOT: в Татарстане женщина сбила глухонемого дорожника

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Телеграм-канал Shot

В Татарстане глухонемой дорожник пострадал, пытаясь объяснить женщине, что проезд закрыт. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в селе Куркачи. По данным источника, мужчина пытался остановить женщину на машине, но она все равно продолжала ехать. В результате дорожник упал на капот, после чего на машине его провезли почти полкилометра. Во время ссоры у автомобиля разбилось окно.

В результате мужчина получил многочисленные ушибы и ссадины. Сама женщина, сидевшая за рулем, потребовала возместить ей деньги за разбитое стекло.

Известно, что за машиной числится 18 штрафов. Среди нарушений – проблемы с перевозкой детей.

По словам самой россиянки, она подумала, что дорожник находится в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказала мать женщины, ставшая очевидицей событий, у мужчины при себе якобы был пакет с водкой.

«То, что мужчина глухонемой, они с дочерью узнали лишь после случившегося», – сообщается в публикации.

Женщины также добавили, что они поняли, что заехали не туда и извинились перед мужчиной, но тот не хотел их выпускать, поэтому россиянин оказался на капоте.

Известно, что водительница до этого избивала человека палкой, соответствующее видео появилось в соцсетях. По словам женщины, ее брат вернулся пьяным домой, «за что и отхватил».

Ранее москвич в одних трусах запрыгнул на капот авто и попросил спасти его.

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