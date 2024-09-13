Зейналова перед отъездом на Маврикий заявила, что больше не будет журналистом

Назначенная послом на острове Маврикий телеведущая Ирада Зейналова сообщила, что завершит карьеру журналиста. Ее слова приводит РИА Новости.

«Журналистом я больше не буду», — сказала она.

По ее словам, в ближайшем телеэфире в воскресенье она попрощается со своими телезрителями.

Зейналова отметила, что в дальнейшем постарается «делать все, чтобы каким-то образом новости их только радовали». Она выразила надежду, что ей удастся «сделать многое именно на дипломатическом поприще». Журналист также сообщила, что хотела заниматься дипломатической работой.

13 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении журналистки и телеведущей Ирады Зейналовой на должность посла в Республике Маврикий. Комментируя слухи о своем назначении послом на Маврикии в мае текущего года, Зейналова заявляла, что является ведущей НТВ.

Ирада Зейналова — ведет программу «Итоги недели» на НТВ с 2016 года, она является художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

Ранее Маврикий был признан самым дорогим зарубежным направлением для российских туристов.