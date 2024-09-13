Адвокат заявил об отсутствии документов об аресте имущества экс-замминистра Попова

Защите бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова не предоставили документы о наложенном аресте на его имущество. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин.

«Никаких следственных действий не проводилось уже больше недели», — заявил адвокат.

Дюкин добавил, что об аресте недвижимости защите также не предоставляли никаких документов.

До этого Дюкин заявлял, что судьба имущества экс-замминистра обороны, на которое наложен арест в рамках дела о мошенничестве, будет решена после приговора суда.

Попова считают организатором преступной группировки, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, указанные лица похитили из бюджета парка «не менее 30 млн рублей». Попов свою вину отрицает.

5 сентября в Следственном комитете России сообщали, что суд наложил арест на загородный дом, а также на подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны.

Ранее генерал Попов отказался от сделки со следствием.