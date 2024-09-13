Врач объяснила, как не спутать паническую атаку с сердечным приступом

При панической атаке, которую часто путают с сердечным приступом, у человека может участиться пульс, появиться боли в сердце и голове, а также нехватка воздуха. Обычно она возникает после стресса или длительного напряжения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, такое состояние часто появляется в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях из-за нехватки кислорода.

«При сердечном приступе, как правило, появляется сильно давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку и иногда нижнюю челюсть. А на ЭКГ в этот момент будут видны изменения ишемического характера. А вот при панической атаке ЭКГ будет абсолютно нормальным, за исключением учащенного пульса», — уточнила Маршинцева.

В случае появления сильной тревожности врач советует отвлечься и попробовать аутотренинг. Для этого нужно постараться подышать глубже, подумать о чем-то приятном, при возможности поговорить с кем-то. Чтобы полностью избавиться от проблемы, лучше обратиться к психиатру, заключила эксперт.

Клинический психолог, аспирант МГУ, автор научной работы по экзистенциальной психологии Мария Агаева до этого рассказала «Газете.Ru», что приступы панических атак возникают внезапно, без явной причины, и могут случиться даже во время сна. Они не опасны и в большинстве случаев непродолжительны, но приводят к значительному ухудшению качества жизни человека.

Ранее сообщалось, что у москвича в лифте случилась паническая атака, и он разгромил кабину.