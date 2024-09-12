СК назвал сумму ущерба по делу о мошенничестве в отношении мэра Долгопрудного

По предварительной оценке, действия главы Долгопрудного Владислава Юдина нанесли ущерб бюджету округа в размере 44 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении Юдина возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Предполагается, что мужчина, будучи мэром Талдома, передал котельные города подконтрольной ему компании, не взяв за это арендную плату общей суммой 4 млн рублей.

Также, по версии следствия, Юдин поручил погасить долги за ЖКУ упомянутой фирмы за счет бюджета, в результате чего казна города лишилась еще 40 млн рублей.

Юдина задержали 12 сентября. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что бывшего иркутского министра здравоохранения приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.