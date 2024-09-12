Стали известны самые популярные профессии у подростков летом

Летом 2024 года подростки чаще всего искали работу промоутерами, курьерами и официантами. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», изучивших более 240 тыс. резюме соискателей младше 18 лет. Копия есть у «Газеты.Ru».

Согласно результатам анализа, 8,1% молодых кандидатов интересовались вакансиями промоутеров, 7,5% — курьеров, а по 4,2% — официантов и консультантов. Также подростки рассматривали позиции модераторов (3,4%), операторов колл-центров (2,8%), менеджеров по продажам (2,8%) и продавцов (2,7%).

Большинство соискателей до 18 лет (24,3%) предпочитали удаленный формат работы. Свободный график указывали 17,9% кандидатов, полный рабочий день — 16%, а частичную занятость — 8,9%.

«Работодатели все чаще обращают внимание на необходимость формирования лояльного и высококвалифицированного молодого поколения сотрудников», — отметил заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков.

По мнению 60% работодателей, главным преимуществом молодых специалистов является гибкость ума и креативность. 41% компаний ценят знание последних трендов, а 38% — быструю адаптацию и целеустремленность.

Треть организаций (35%) обращают внимание на желание учиться, 32% отмечают оптимизм молодежи, а 30% — стремление к развитию. При этом 10% работодателей не видят преимуществ молодых соискателей перед более опытными сотрудниками.

До этого стало известно о значительном росте спроса на программистов в регионах России. За январь — август 2024 года в стране было открыто более 120 тысяч вакансий для разработчиков. Лидером по количеству предложений стала Москва, на которую пришлось 46,5% всех вакансий.

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