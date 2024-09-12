«Матери Беслана» раскрыли подробности встречи с Бастрыкиным

Сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала RTVI подробности встречи участниц организации с главой СК Александром Бастрыкиным, которая состоялась накануне.

По словам Гадиевой, встреча с главой СК стала возможной после встречи «Матерей Беслана» с Владимиром Путным.

Женщина заявила, что ее коллеги донесли до председателя СК «все, что хотели», а тот в свою очередь «внимательно слушал, фиксировал» и реагировал на сказанное. При этом участники встречи подчеркнули, что это мероприятие является их «последним шансом» на то, чтобы что-то изменить и вернуть «доверие к власти».

В частности, «Матери Беслана» обратили внимание председателя силового ведомства на «однобокость» следствия и напомнили о террористах, которые были осуждены или находились под следствием, но оказались в группе захватчиков бесланской школы.

«Бастрыкин сказал, чтобы все перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой-то и чтобы опять была организована встреча уже с какими-то результатами», — сказала Гадиева.

Говоря об изменениях в ходе следствия, Гадиева рассказала, что группу, которая занимается расследованием, пообещали увеличить с двух до 10 человек. Ожидается, что с 12 сентября во Владикавказе следователи приступят к сбору показаний родственников погибших и пострадавших в теракте .

Накануне в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что ведутся работы по установлению личностей пяти неопознанных террористов.

20 лет назад террористы захватили школу в Беслане и три дня удерживали в заминированном спортзале детей, их родителей и учителей. Жертвами теракта стали 186 детей и 148 взрослых. О том, как в Беслане почтили память погибших, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на особое отношение Путина к трагедии в Беслане.