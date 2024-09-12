Депутат заявил о потере авторитета западными площадками в сфере безопасности

Международные органы и площадки по вопросам безопасности, которые раньше существовали в мире, теперь начинают успешно функционировать под эгидой БРИКС. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Он уточнил, что это не первый саммит — было уже больше десяти подобных мероприятий, которые связаны с безопасностью.

«Все страны БРИКС помогают друг другу в выдаче соответствующих преступников, накоплении базы преступников и так далее», — подчеркнул депутат.

По его словам, в ходе встречи рассматривались вопросы противодействия, электронному терроризму, хакерству, противодействию наркоторговле, нелегальной торговли оружием, террористической деятельности и коррупции.

При этом Матвейчев подчеркнул, что необходимость создания единой площадки под эгидой БРИКС возникла в связи с тем, что прежние международные площадки перестали функционировать.

«Западные структуры, которые их контролировали, стали применять двойные стандарты. То есть они не выдают и не получают информацию органов безопасности других стран и прежде всего стран БРИКС, не выдают преступников, не координируют деятельность правоохранительных органов», — сказал он.

Депутат уточнил, что сейчас преступники, нарушающие вопросы безопасности, спокойно могут найти убежище на Западе, и никто их не выдает.

«Это означает, что международная система соглашений распалась. Запад, который контролировал эти структуры, таким образом потерял авторитет и уходит на второй план. Без него страны БРИКС создают новую систему расширенной безопасности», — сказал Матвейчев.

При этом он отметил, что на каждой подобной встрече подписываются новые соглашения, подписываются новые структуры и реестры, а также оттачивается взаимодействие.

«Например, они приняли какие-то решения, посмотрели, как это работает, видят какие-то бюрократические или технические проблемы и на подобных встречах их решают, чтобы все функционировало нормально», — объяснил эксперт.

По его мнению, регулярность проведения таких встреч говорит о том, что работа признается эффективной.

«Все участники БРИКС считают ее важной и полезной и, соответственно, расширяют сферу применения таких решений. Мы видим, что лидером в этом вопросе является Путин. Он лично принимает участие во встречах, помогает решать эти вопросы, под его эгидой все собираются, поэтому российский лидер — один из лидеров БРИКС. Таким образом, во время потери Западом своего доминирования Россия демонстрирует, что она готова быть новым лидером», — заключил Матвейчев.