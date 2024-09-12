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Правительство Тульской области ушло в отставку

Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства Тульской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Правительство Тульской области ушло в отставку после официального вступления Дмитрия Миляева в должность губернатора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе регионального правительства.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что действующие члены правительства продолжат свою рабочую деятельность на своих должностях. Это продолжится до формирования нового состава. Как планируется, глава региона должен утвердить состав нового правительства в течение 30 дней.

9 сентября в России утвердили состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. В президиум среди прочих вошли временно исполняющие обязанности губернаторов Тульской и Самарской областей Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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