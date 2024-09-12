В России запустили онлайн-помощника для родителей

В России запустили бесплатную платформу «Здоровьедетей.рус», которая поможет родителям разобраться в природе заболеваний ребенка и вовремя понять, когда обратиться к специалисту.

Проект поддержал Институт развития интернета (ИРИ). В его разработке принимали участие врачи, специализирующиеся на лечении и диагностике детских болезней. Одним из научных руководителей проекта стала директор Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор Елена Петряйкина.

По ее словам, в России наблюдается заметное снижение числа полностью здоровых детей, и рост числа хронических заболеваний во всех возрастных группах.

«Радикально изменить ситуацию может только профилактика, а это – ответственное отношение родителей к состоянию детей и постоянный его мониторинг. «Здоровьедетей.рус» позволяет воспользоваться рекомендациями от ведущих медиков, выявить проблему и не затянуть с обращениями к врачам», — уточнила Петряйкина.

С помощью приложения родители смогут в доступной форме узнать о детских заболеваниях, а также на ранних этапах распознать болезнь. При этом «Здоровьедетей.рус» даст советы, как нужно действовать в домашних условиях или к какому специалисту записаться на прием.

Отмечается, что проект описывает нарушения физического и ментального здоровья детей и дает рекомендации. Всего в приложении описано более 400 кейсов. При этом материалы сопровождаются тематическими иллюстрациями и графическими изображениями.

При регистрации родителям необходимо ввести данные ребенка. Так они смогут узнать необходимую информацию, которая будет учитывать возраст и пол ребенка.