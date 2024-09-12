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Дачникам рассказали, как ухаживать за почвой в огороде

Почвовед Ковалева: дачникам важно поддерживать баланс гумуса в почве

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Freepik.com

Дачникам важно следить за структурой почвы в своем огороде и поддерживать баланс гумуса (перегноя), для этого нужно вносить в нее органические удобрения. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала доктор биологических наук, профессор факультета почвоведения МГУ, почвовед Наталья Ковалева.

По ее словам, для быстрого эффекта можно удобрять почву готовым компостом, в противном случае — вносить навоз раз в пять лет.

«Сейчас продают конский, свиной навоз, навоз крупного рогатого скота. Мне очень нравится конский, в мешках. Это самое лучшее, чем мы можем поддержать и структуру почв, и баланс гумуса. То феноменальное черное, что есть в плодородной почве, то, что называется гумус и чему до сих пор никто в мире не знает объяснения», — отметила эксперт.

Ковалева подчеркнула, что от содержания гумуса будут зависеть плодородие, урожай, и здоровье почвы. Для получения урожая она рекомендует окультуривать почву — рыхлить, облагораживать ее, следить за водным режимом и вносить удобрения.

Американские ученые из Института Солка в Калифорнии до этого обнаружили ключевой ген, позволяющий растениям защищаться от тяжелых металлов в почве.

Ранее ученые назвали главную глобальную угрозу для всех подземных организмов.

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