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В Госдуме отреагировали на предложение призывать в армию всех молодых людей

Депутат Швыткин: нельзя всех подряд отправлять в армию – они станут балластом

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Alexey Pavlishak/Reuters

В России не нужно отправлять всех молодых людей на службу в армию, так как они станут балластом и нанесут еще больший вред своему здоровью, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он в беседе с НСН отреагировал на соответствующее предложение главы СПЧ Валерия Фадеева.

Напомним, Фадеев заявил, что все молодые люди в России, независимо от их здоровья, должны отслужить в армии, так как мир находится в состоянии продолжительной войны. Парни с ограничениями по здоровью могут служить на кухне, в штабе или писарями, считает он. Швыткин не согласился с этим, подчеркнув, что законодательная база в этом направлении уже совершенна и не требует изменений.

«Вместе с тем, мы же понимаем, что если человек по состоянию здоровья объективно не годен к прохождению службы, то в большей степени он будет балластом для ребят, которые проходят службу. Второй момент – он только усугубит состояние здоровья», — подчеркнул депутат.

Если же молодые люди ограничений не имеют, то они должны служить в армии, согласился депутат. В то же время он напомнил, что срочники в СВО участия не принимают, хотя в любом случае они готовятся к защите Родины.

«События в Курской области показали героизм наших военнослужащих», — заключил парламентарий.

Ранее эксперты рассказали все подробности об осеннем призыве в армию.

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