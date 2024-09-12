Высокотехнологичные компании поделились разработками на фестивале «Москва-2030»

В Москве вместе с форумом-фестивалем «Территория будущего. Москва 2030» завершилась и работа фестиваля «Портал 2030-2050», который проходил в «Сколково», сообщает пресс-служба фестиваля.

Площадка была посвящена развитию инноваций и современным технологиям. Посетителям на фестивале рассказывали о перспективах развития науки и технологий в столице, показывали уже существующие достижения, в том числе разработки и лаборатории резидентов инновационного центра «Сколково».

Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, фестиваль «Портал 2030-2050» в «Сколково» посетили более 180 тыс. москвичей и гостей столицы.

«Посетители смогли погрузиться в мир инноваций и узнать, какие технологии будущего сегодня развиваются в столице, познакомиться с передовыми отечественными разработками, узнать от ведущих ученых и экспертов, как уже в скором времени наука изменит нашу жизнь», — рассказала она.

Посетители смогли узнать и о космических разработках. Как отметил генеральный директор компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), выпускник «Сколково» Владислав Иваненко, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» позволил продемонстрировать решения для российской космической отрасли и обменяться опытом с коллегами.

Он добавил, что на фестивале «Портал 2030-2050» представили не только российские спутники и космические сервисы для бизнеса, но и показали москвичам, как развивается частная космонавтика в России.

«Портал 2030-2050» в рамках «Территории будущего» помог обозначить новые векторы развития для достижения цифрового суверенитета. Кроме того, форум-фестиваль стал площадкой для нетворкинга и позволил собрать комьюнити молодых специалистов, которые заинтересованы в развитии аэрокосмической отрасли в России», — сказал он.

По словам основателя и автора проекта NFCKEY (умный замок, открывающийся касанием телефона с помощью технологии NFC) Ивана Меняйлова, фестиваль дал возможность молодым стартаперам представить свои технологичные решения.

Меняйлов отметил, что лето 2024 года стало самым успешным периодом для его проекта.

«Мы приняли участие в третьем потоке «Академии инноваторов» с нашим проектом NFCKEY. Благодаря программе на демо-дне академии, который проходил в рамках фестиваля «Портал 2030-2050», мы получили финансирование от стартап-студии «Росбиотех» в размере 17 млн рублей на полтора года и познакомились с другими потенциальными партнерами», – отметил он.

Меняйлов добавил, что мероприятие позволило приблизить выход NFCKEY на рынок.

Напомним, всего в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» работало более 200 тематических площадок, где посетителям представили современные достижения столицы и рассказали, как Москва станет настоящим городом будущего до 2030 года. Всего за время работы с 1 августа по 8 сентября фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» посетили более 12 млн человек.