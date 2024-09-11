Врач рассказал, что делать, если в ухо заполз таракан

Избавиться от пробравшегося в ухо таракана или другого насекомого лучше всего помогает спирт или масло. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«К сожалению, насекомые бегают по телу человека. Порой мы это не контролируем, особенно во время сна или если человек в состоянии алкогольного опьянения. Это происходит, как правило, за городом, на дачах или в неблагоприятных квартирах, где есть тараканы и прочие насекомые. Когда человек находится в недвижимом состоянии, насекомое чувствует себя очень уверенно. Ушная раковина для них — крайне благоприятная среда, например, для того чтобы спрятаться или отложить какие-то личинки. Потому что там уютно, спокойно, тепло, влажно. Нужно понимать, что не все насекомые имеют задний ход, в том числе и тараканы. То есть ему нужно развернуться в обратную сторону. Если он не глубоко вошел в слуховой проход, то еще сможет вылезти. Сам человек, почувствовав инородное тело в ухе, чаще всего паникует, пытается сделать так, чтобы насекомое выползло, а оно там старается зацепиться и укорениться. У них есть хелицеры и педипальпы — микрочелюсти, которыми они сильно могут кусаться и цепляться этими крючковидными отростками. Это тоже препятствует выходу насекомого наружу», — сказал Зайцев.

Он отметил, что в некоторых случаях насекомое можно извлечь самостоятельно. Главным помощником в таком случае будет спирт или масло, но приема врача все равно лучше не избегать.

«Лучший вариант — это алкоголизировать наружный слуховой проход. То есть закапать туда водку, а еще лучше спирт. Тогда насекомое погибает, переходит в обездвиженное состояние, в таком состоянии у него расслабляются щупальца. Достать такое насекомое не представляется сложным. Вода не поможет, это совершенно точно. На втором месте масло. Ну и, конечно, лучше профессионального ЛОР-врача помочь вам никто не сможет. Бывает ситуации, когда вырвали насекомое из уха, а лапы там остались. Они травмируют кожу слухового прохода или барабанную перепонку, провоцируют воспаление, наружный диффузный отит, который приходится лечить отдельно. Поэтому все равно визит к ЛОР-врачу неминуем», — заключил Зайцев.

В среду, 11 сентября, в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что врачи Видновской больницы в Подмосковье оказали помощь двум пациенткам с тараканами в ушах. Оба раза насекомые заползли в слуховой проход женщин во время сна.

Ранее в Москве из уха школьницы, которая жаловалась на потерю слуха, извлекли муху.