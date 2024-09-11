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Захарова ответила на заявление Эрдогана о принадлежности Крыма

Захарова: российские регионы не являются предметом переговоров по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские регионы, включая Крым, не являются предметом каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так дипломат прокомментировала высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что Анкара не признает Крым частью России, сообщает ТАСС.

«Российские регионы, в том числе Крым, являются территорией Российской Федерации и не могут стать предметом каких-либо переговоров», — подчеркнула Захарова.

Она также посоветовала Эрдогану ознакомиться с конституцией России, которая гарантирует целостность и территориальную неприкосновенность страны.

Сегодня Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требования международного права». Также Эрдоган выразил надежду, что конфликт завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

До этого президент Турции отметил, что Россия не уйдет из Крыма. По словам Эрдогана, еще в 2014 году у него были дискуссии с Путиным по поводу Крыма, но это не дало результата.

Ранее на Украине выпустили школьный учебник с картой страны без Крыма.

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