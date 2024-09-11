Мужчина должен выплатить крупный штраф после того, как из-за него развернули самолет

Мужчина из Австралии должен будет выплатить $13 тысяч авиакомпании после того, как из-за него самолет развернулся в небе, пишет Unilad.

Как пишут СМИ, 34-летний Уэйд Корбетт был одним из 150 пассажиров, следовавших рейсом из Перта в Сидней. Во время полета мужчина отказывался пристегивать ремень безопасности и не выполнял команды бортпроводников. А в середине полета он и вовсе заперся в туалете и отказывался выходить, требуя подать ему алкоголь.

После того, как Корбетт начал угрожать людям, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Там мужчину уже ждали сотрудники полиции, которые его арестовали. Также авиакомпания выставила Корбетту счет на $13 тысяч за потраченное впустую топливо.

Австралиец принес извинения за свои действия.

Ранее в американском аэропорту столкнулись два самолета.