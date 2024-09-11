Дана Борисова рассказала, как бросить пить

Не нужно искать поводы, ставить цели и рассчитывать на поддержку родных, чтобы бросить пить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила телеведущая Дана Борисова и напомнила, что сама лечилась от зависимости в закрытом реабилитационном центре.

«Я признала собственное бессилие, поэтому восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. Сама бы, я думаю, все-таки не справилась. К сожалению, я курить стала в обмен на алкоголь. Самая главная книга для зависимых называется «Только сегодня». Единственный вариант разумный, работающий — это ставить себе цель не так, что я больше не буду пить, с нового года не буду пить. А просто ставить себе цель — только сегодня. Сегодня я не буду пить, сегодня я не буду курить. Я предлагаю инструменты реальные такие, которые работают. Не ставить себе цели, условия, оправдания придумывать или, наоборот, поводы. Просто спокойно к этому отнестись и себе такую установку дать — только сегодня. Мне не нравится, когда мотивацию предлагают: я ради ребенка бросаю, я ради мужа бросаю, ради новой работы. По мне, это вообще не работает», — сказала она.

Борисова добавила, что поддержка близких может навредить человеку с зависимостью. Она считает, что в борьбе с алкоголизмом рассчитывала только на себя.

«К сожалению, есть такая вещь, как созависимость. С алкоголиками, наркоманами как раз, наоборот, поддержка близких зачастую работает в минус. Тут очень тонкие нюансы, как себя надо вести. Излишняя поддержка, доброжелательное отношение может в 100 раз больше навредить, чем негатив и скандалы. Поэтому в вопросах трезвости я бы особо не рассчитывала на поддержку близких и родных. Я бы рассчитывала только на себя, не искала никаких мотиваций — брошу ради ребенка, ради семьи. Конкретно надо понять, что это тебе необходимо, для тебя это комфортно, твоей жизни что-то угрожает, если ты не примешь какие-то меры», — пояснила она.

Ранее депутат Хамзаев счел хорошей идеей запретить по всей стране алкоголь в День трезвости.