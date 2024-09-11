Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ноябрьске двое подростков сожгли вертолет за обещанную награду в 5 млн рублей

Baza: в Ноябрьске школьники сожгли вертолет по указанию неизвестных

close
«Baza»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм канал «Baza»

В ЯНАО задержали двух школьников, которые сожгли вертолет МИ-8 в аэропорту Ноябрьска, подростки действовали по указанию неизвестных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Ноябрьске. Двое приятелей 13 и 14 лет пробрались на территорию аэропорта, облили стоявший там вертолет МИ-8 горючей жидкостью и решили покурить. Один из мальчиков бросил дымящуюся сигарету в жидкость, произошел взрыв.

Оба школьника с места происшествия скрылись, но далеко уйти не смогли, им потребовалась медицинская помощь. Поджигателей с ожогами доставили в медицинское учреждение.

Воздушное судно выгорело почти полностью, целым остался только хвост вертолета. Полицейским злоумышленники рассказали, что совершили поджог по указанию неизвестных, за это им было обещано 5 млн рублей. Также приятели признались, что несколько дней назад они сожгли вышку сотовой связи и получили 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге охранник ресторана получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами