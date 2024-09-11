В Ноябрьске двое подростков сожгли вертолет за обещанную награду в 5 млн рублей

В ЯНАО задержали двух школьников, которые сожгли вертолет МИ-8 в аэропорту Ноябрьска, подростки действовали по указанию неизвестных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Ноябрьске. Двое приятелей 13 и 14 лет пробрались на территорию аэропорта, облили стоявший там вертолет МИ-8 горючей жидкостью и решили покурить. Один из мальчиков бросил дымящуюся сигарету в жидкость, произошел взрыв.

Оба школьника с места происшествия скрылись, но далеко уйти не смогли, им потребовалась медицинская помощь. Поджигателей с ожогами доставили в медицинское учреждение.

Воздушное судно выгорело почти полностью, целым остался только хвост вертолета. Полицейским злоумышленники рассказали, что совершили поджог по указанию неизвестных, за это им было обещано 5 млн рублей. Также приятели признались, что несколько дней назад они сожгли вышку сотовой связи и получили 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге охранник ресторана получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа.