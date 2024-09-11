На аукционе продали письмо Эйнштейна о планах нацистов

На аукционе продали письмо ученого-физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорится об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Письмо было приобретено за $3,92 млн. Оно было написано в двух вариантах. Отправленная версия хранится в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке в Нью-Йорке. Более короткая версия с подписью Эйнштейна, которая и ушла с торгов, принадлежала сооснователю корпорации Microsoft Полу Аллену. Аукционный дом оценивал документ в $4 млн.

В своем послании ученый предупредил американского президента о том, что нацистская Германия может использовать ядерные исследования для создания «чрезвычайно мощных бомб».

В 2021 году написанное от руки письмо Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2, было продано на аукционе более чем за $1,2 млн.

По словам архивистов проекта Einstein Papers из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета Иерусалима, известно только три экземпляра уравнения, написанного собственноручно Эйнштейном.

Ранее ФСБ рассекретила планы Гитлера по атомным бомбардировкам СССР.