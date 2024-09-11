Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На аукционе продали письмо Эйнштейна о планах нацистов

Письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу продали за $3,9 млн

close
Global Look Press

На аукционе продали письмо ученого-физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорится об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Письмо было приобретено за $3,92 млн. Оно было написано в двух вариантах. Отправленная версия хранится в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке в Нью-Йорке. Более короткая версия с подписью Эйнштейна, которая и ушла с торгов, принадлежала сооснователю корпорации Microsoft Полу Аллену. Аукционный дом оценивал документ в $4 млн.

В своем послании ученый предупредил американского президента о том, что нацистская Германия может использовать ядерные исследования для создания «чрезвычайно мощных бомб».

В 2021 году написанное от руки письмо Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2, было продано на аукционе более чем за $1,2 млн.

По словам архивистов проекта Einstein Papers из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета Иерусалима, известно только три экземпляра уравнения, написанного собственноручно Эйнштейном.

Ранее ФСБ рассекретила планы Гитлера по атомным бомбардировкам СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами