Росфинмониторинг сможет тайно запрашивать данные о недвижимости

Правительственная комиссия одобрила поправки, которые позволят Росфинмониторингу конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Поправки направлены на выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина по повышению эффективности системы борьбы с отмыванием денег.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, нововведение обеспечит конфиденциальность проверок Росфинмониторинга по выявлению незаконных сделок с недвижимостью.

Однако старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, предупредил, что расширение доступа к данным может привести к злоупотреблениям, так как Росфинмониторинг уже обладает широкими полномочиями по сбору информации из банков и многих других органов и организаций.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых российских ученых.