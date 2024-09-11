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Россияне стали чаще проводить отпуска в городе

Подавляющее большинство россиян довольны тем, как провели лето

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 90% россиян остались довольны тем, как провели это лето. Согласно опросу, проведенному сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip и образовательным пространством «Дом полимеров» СИБУРа, россияне все чаще предпочитают оставаться в своих городах, выбирая такие активные виды отдыха, как обучение, нетворкинг и спорт. Особенно ярко этот тренд проявляется в среде молодежи. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Летом жители России стремятся получить как можно больше новых знаний и впечатлений, чтобы их хватило на всю осень и зиму. В июне-августе 2024 года большинство россиян (69%) ощутили прилив сил, которые они активно тратили на путешествия по России (53%), участие в нетворкинг-мероприятиях и открытых встречах (36%), занятия спортом (33%), прохождение образовательных курсов и прослушивание лекций (29%), а также на творческую деятельность (17%).

При этом посещение местных образовательных пространств становится все более популярным. По данным исследования, проведенного в августе 2024 года, 68% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают образовательные и просветительские пространства основными источниками новых знаний и позитивных эмоций летом. Более того, посещение таких пространств способно стать альтернативой поездкам за границу или в другие города.

Среди идеальных вариантов проведения времени респонденты выделяют не только поездки в другие страны (77%) и города (76%), но и посещение образовательных мероприятий и тематических экскурсий (44%), городских парков (57%), участие в лекциях и мастер-классах (40%), посещение арт-пространств (35%) и походы в кино (30%). Большая часть опрошенных (82%) отмечает, что важную роль в их решении провести лето в родном городе играет наличие доступных и качественных образовательных пространств.

Подавляющее большинство респондентов (92%) довольны тем, как провели три летних месяца. Только треть респондентов (31%) пожаловались на полное отсутствие желания делать хоть что-либо и полное эмоциональное выгорание. А вот 77% из них уверены, что все было не напрасно, и если бы можно было вернуться назад, то они бы провели лето точно так же.

По данным отельных бронирований, оформленных на сервисе OneTwoTrip, на лето 2024 года, самыми популярными российскими городами стали Москва (доля столицы составила 19,7%), Санкт-Петербург (14,3%), Сочи (7,2%), Казань (3,3%) и Екатеринбург (2,1%). Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул (на него пришлось 9,7% заказов), Минск (5,6%), Дубай (3,7%), Ереван (3,0%) и Тбилиси (2,9%).

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