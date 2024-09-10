Возле «Газпром арены» начался сильный пожар

Возле «Газпром арены» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начался сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мощные клубы дыма были видны издалека. Предполагается, что горит фитнес-центр на Южной дороге. По словам очевидцев, огонь может перекинуться на крышу соседнего здания — пожар продолжает усиливаться. Здание самого центра полностью сгорело — от него остался только каркас.

До этого в здании на Промышленном проезде в Москве произошел пожар в типографии.

Накануне стало известно о пожаре во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГУК) им. С. А. Герасимова. Источники в оперативных службах сообщали, что огонь распространился на 30 кв. м, горели мебель и оборудование. По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли около 50 человек. Ректор Владимир Малышев назвал возможную причину пожара.

Ранее пожар в жилом доме в Спортивном проезде в Раменском был потушен.