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Пожар произошел в типографии в Москве

МЧС: в здании на Промышленном проезде в Москве произошел пожар в типографии

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Shutterstock

В Москве загорелось здание типографии на Промышленном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«Возгорание произошло на втором этаже административного здания», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают 49 пожарных и 14 машин.

Накануне стало известно о пожаре во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГУК) им. С. А. Герасимова. Источники в оперативных службах сообщали, что огонь распространился на 30 кв. м, горели мебель и оборудование. По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли около 50 человек. Ректор Владимир Малышев назвал возможную причину пожара.

В феврале пожар произошел у здания «Известия Холл» в центре Москвы, его площадь достигла 1500 кв. м. От огня пострадали ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция», во внутреннем дворе обрушился металлический купол. Огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. Из-за пожара ограничили движение по Тверской улице и перекрыли вход на станцию метро «Пушкинская».

Ранее житель Одинцово рассказал, как очевидцы сами спасли пострадавшего из пожара на парковке.

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