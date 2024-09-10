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Скоропостижно скончался звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев

Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер в возрасте 57 лет

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Личный архив

Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

«9 сентября <…> скончался солист театра, заслуженный артист России Александр Алексеевич Голубев», — отметили в сообщении, не назвав причину смерти.

В театре назвали утрату «непостижимой и болезненной». Время и дата похорон пока не назначена.

Александр Голубев родился в 1967 году в Москве. После окончания ГИТИСа он завоевал известность как один из исполнителей песни Belle в мюзикла Notre-Dame de Paris. Среди фильмов, в которых участвовал артист: «Небеса обетованные», «Интерны», «Горько!», «Домашний арест», «Отель Элеон».

Голубев работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Он сыграл в мюзиклах «Метро» (Александр), «Нотр-Дам де Пари» (Фролло), «Монте-Кристо» (Бертуччо), «Граф Орлов» (князь Радзивилл).

До этого в Тюмени умер художественный руководитель молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Театр он вместе со своими соратниками основал в 1994 году. Знаменитыми постановками театрального учреждения стали спектакли «Носферату» и «Очень простая история».

Ранее умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах».

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