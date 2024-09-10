Член «Дигории» назвал положительным отношение россиян к команде Путина

ЕДГ-2024 показал уверенную победу команды президента России Владимира Путина во всех 83 регионах, где проходили выборы. Об этом по итогам голосования рассказал политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

По его словам, результаты прошедшего волеизъявления граждан наиболее репрезентативно показывают уровень одобрения кандидатов в губернаторы, поддержанных главой государства.

«Граждане положительно относятся к выбору президента, назначающего врио губернаторов. Для многих это основной маркер выбора кандидата: если кандидат пользуется доверием главы государства, то это говорит о высоком уровне его деловых и моральных качеств», — сказал политолог.

Туманян подчеркнул, что система выстроенных президентом карьерных лифтов и образовательных пространств на подобии «школы губернаторов», через которую проходят будущие кандидаты, дает высокие результаты.

«И здесь формула успеха довольно проста, но путь к этому успеху довольно тернист: непрерывное совершенствование навыков и обучение; эффективность принимаемых решений; ориентированность на интересы граждан и искренность. И граждане это понимают. Можно констатировать, что многие голосовали 10-20 лет назад, только исходя из личных ощущений, симпатии и эмоций», — сказал он.

При этом политолог уточнил, что сейчас чувствуется уверенный тренд на прагматичное голосование, где граждане осуществляют выбор, отталкиваясь от конкретных характеристик и качеств политиков.

«Самый яркий тому пример — Хабаровский край, который переборол свою искусственную протестность и поддержал Дмитрия Демешина на выборах», — уточнил эксперт.

Туманян обратил внимание на тот факт, что претензий к прошедшему ЕДГ не было не только у экспертного сообщества, но и у простых граждан.

Очевидно, что имеющиеся знания позволяют экспертам сделать выводы об уровне организации выборов еще до их начала. В то время как гражданин должен лично пережить этот процесс. И здесь избиратель видит многочисленных наблюдателей, видит камеры, фиксирующие все действия УИК, видит серьезное отношение к бюллетеням и высокий уровень работы организаторов выборов. А избиратели постарше видели, помнят и знают, как сильно поменялась в лучшую сторону система организации выборов», — заключил политолог.