В Омске младенец и двое взрослых попали в больницу после ДТП

В Омске три человека пострадали в аварии на Пушкинском тракте. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, автомобиль марки Toyota ехал по дороге, но в какой-то момент сошел с проезжей части и врезался в опору городского электроосвещения.

На кадрах с места инцидента видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля, слева заметны серьезные повреждения. Столб после аварии упал на машину.

Во время аварии пострадал сам водитель, его 35-летняя пассажирка и семимесячный младенец. О том, какие травмы они получили, не сообщается.

«Установлено, что малолетний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства», – поделились в ведомстве.

За это нарушение в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

На данный момент сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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