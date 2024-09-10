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Родителям рассказали, какой рюкзак сохранит осанку школьнику

Реабилитолог Догузова: рюкзак должен быть не шире плеч

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Freepik.com

Специалист реабилитационно-образовательного центра №76 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Марина Догузова в беседе с РИАМО объяснила, какой рюкзак выбрать, чтобы сохранить осанку школьнику. В первую очередь, по ее словам, нужно обращать внимание на спинку и лямки.

«Рюкзак должен быть только с твердой спинкой и мягкой подкладкой, по ширине — соответствовать ширине плеч школьника, а лямки обязательно должны регулироваться. Также нужно объяснить ребенку, что носить рюкзак необходимо на двух плечах, чтобы нагрузка на спину распределялась равномерно», — сказала Догузова.

Она добавила, что разгрузить позвоночник помогут ортопедическая обувь и стельки.

В конце августа председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко обращение с призывом разработать рекомендации о максимальном весе школьного рюкзака.

Он также предложил проверить популярные ранцы на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности и внедрить практику маркирования оптимальных рюкзаков знаком качества и соответствия.

Ранее врач рассказал, какие рюкзаки для школьников недопустимы.

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