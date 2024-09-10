Количество погибших при аварии автобуса в Якутии выросло до четырех

Количество погибших после ДТП с автобусом в Алданском районе Якутии выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС республики.

«По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе 4 погибли. Всего в автобусе находилось 35 человек», — сообщает МЧС.

Инцидент произошел на 540-м километре трассы «Лена» в Алданском районе. По предварительной информации, автобус Higer, направлявшийся из г. Нерюнгри в г. Алдан, съехал на обочину и перевернулся.

К месту ДТП выдвинулись пожарные Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения РС (Я), медики и сотрудники ГИБДД Алданского района. Десятерых пассажиров автобуса попутным транспортом доставили в Центральную районную больницу г. Алдан.

10 сентября сообщалось, что из-за аварии с участием семи автомобилей на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге образовалась многокилометровая пробка. ДТП обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только машины.

Ранее автобус с российскими школьниками попал в жесткое ДТП в Пермском крае.