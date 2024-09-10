Премьер Венгрии начал тренироваться с гирями по «русскому методу»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после того, как начал заниматься с гирями по «русскому методу». Об этом пишет портал Blikk.

В материале отмечается, что глава правительства республики начал тренироваться несколько месяцев назад. По информации журналистов, политик занимается самостоятельно по четыре или пять раз в неделю.

«Премьер тренируется с гирями весом 16 и 24 килограмма, план тренировок составил для себя сам. Он берет гири с собой и в поездки за границу», — уточняется в публикации.

Журналистам удалось связаться с самим Орбаном и попросить его прокомментировать свои занятия. Глава кабинета министров рассказал, что сочетает упражнения с диетой.

Как сказал политик, он не взвешивается. Из-за этого премьер-министр не знает, сколько именно килограммов ему удалось сбросить за последнее время.

При этом метод тренировок, который для себя выбрал Орбан, авторы статьи назвали «русским». Занятия с гирями получили распространение в Советском Союзе — таким образом военнослужащие страны поддерживали свою физическую форму.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признался, что ему надо похудеть.