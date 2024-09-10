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Эксперты рассказали, как справиться с осенней сонливостью

ОСН: все время спать человек хочет из-за неправильной выработки мелатонина

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Depositphotos

Осенью россияне особенно часто сталкиваются с тем, что им постоянно хочется спать. Из-за реакции на смену погоды клонить ко сну многих начинает уже в середине дня. Связано это с выработкой гормона мелатонина, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В постоянной сонливости виноват мелатонин: в темное время суток организм вырабатывает его быстрее. По этой причине сразу с потемнением мозг человека получает сигнал о том, что пора идти спать, объяснили эксперты. Справиться с сонливостью они посоветовали с помощью планирования дня, при котором удастся захватить как можно больше времени с солнечным светом.

Если спать захотелось во время работы, то, по мнению специалистов, лучше всего будет сделать перерыв, встать, пройтись – это позволить скрасить монотонную работу. Также рекомендуется перекусывать правильно – шпинатом, яблоками, горьким шоколадом, а от жирной пищи отказаться.

Также, по мнению экспертов, в моменте побороть желание лечь спать может помочь яркий свет, свежий воздух, умывание холодной водой и кофеин.

Врачи предупреждают, что беспричинная постоянная сонливость может быть связана с серьезными заболеваниями. В том числе среди них – депрессия, сахарный диабет, болезни щитовидной железы. Также причиной может быть гиперсомния, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач перечислила факторы, снижающие иммунитет осенью.

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