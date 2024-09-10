Команда Тутберидзе собрала миллионы рублей с продажи билетов на открытую тренировку

Команда Этери Тутберидзе провела открытую тренировку в Центре фигурного катания «Хрустальный» в Ясеневе, продав более 350 билетов на данное мероприятие. При стоимости билета в 10 тысяч рублей выручка составила более 3,5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Известно, что 100 из проданных билетов были приобретены меценатом из Казани, который передал их детям из малообеспеченных семей.

Инициатива провести платную открытую тренировку возникла у команды Этери Тутберидзе в связи с необходимостью помочь 12-летней фигуристке Евгении Парсеговой. Семья девочки должна выплатить Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» 1,83 млн рублей за нарушение контракта. Парсегова покинула «Ангелов Плющенко» и перешла в команду Тутберидзе.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал. 8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Ранее Яна Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой.