Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области потушили

Детонация боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожар потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что жители ранее эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения будут закрыты.

По словам Гусева, восстановлено электро- и газоснабжение во всех селах, находившихся близко к месту происшествия. Комиссия районной администрации приступила к оценке ущерба. По предварительной информации, несколько домов повреждены огнем.

Губернатор подчеркнул, что жителям, чье имущество пострадало, окажут помощь. Сейчас на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы.

Гусев призвал жителей района к бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно отойти от них и сообщить о находке по телефону 112.

8 сентября Гусев сообщил, что в Воронежской области локализовали ландшафтный пожар, возникший возле склада со взрывоопасными предметами.

Ранее в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе.