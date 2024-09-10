Обсуждение украинского конфликта как вопроса об обмене территориями лишено смысла, поскольку речь должна идти о соблюдении прав населения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах — это несерьезно. Проблема не в территориях, а в правах людей (на Украине), которые были грубо нарушены на законодательном уровне», — сказал Лавров, добавив, что ограниченные в правах граждане «не упоминаются ни в одной из выдвигаемых политических инициатив».

Накануне норвежский профессор и политолог Гленн Дизен заявил, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики. По его словам, Вашингтон руками Киева пытается ослабить своего стратегического соперника, а также получить под контроль ископаемые на сумму $12 трлн на Украине.

До этого секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Запад, который спонсирует Украину, заинтересован в возвращении долга, и именно доступ к полезным ископаемым может компенсировать потоки денег, чтобы их получить.

Ранее Лавров рассказал, при каких условиях возможна встреча по украинскому вопросу.