Политолог отметил конкурентность Единого дня голосования

Основной особенностью ЕДГ-2024 стало минимальное количество нарушений и инцидентов. Об этом на круглом столе «Выборы 2024: основные итоги» рассказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«На избирательных участках осуществляли наблюдение почти 170 тыс. человек, среди которых более 71 тыс. представляли 14 политических партий, более 43 тыс. – кандидатов, а более 55 тыс. – общественные палаты», — уточнил он.

При этом Асафов добавил, что высокая явка на выборах является ярким маркером доверия граждан к институту выборов и его высокой легитимности.

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что прошедшие выборы продемонстрировали запрос общества на стабильность.

Он напомнил, что ранее представители главных социологических организаций страны представили «народные прогнозы».

«Мы представляли данные по 21 региону, и от 76 до 88% опрошенных избирателей заявили, что победителями станут действующие главы. Так и произошло: во всех регионах действующие губернаторы одержали уверенную победу. Данный факт необычайно значим для легитимации выборов», — добавил эксперт.

Как уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, выборный процесс охватил практически всю страну. По его мнению, партии и кандидаты проявили высокую активность, а сами выборы были конкурентными.

«На выборах было зарегистрировано более 73 тысяч человек. Из них более 63,8 тысяч кандидатов от 20 политических партий и 9,3 тысячи самовыдвиженцев. В этом году на выборы губернаторов выдвинулось 147 кандидатов. Из них 120 — от двадцати политических партий и 27 выдвинутых в порядке самовыдвижения», — сказал он.

Подводя итоги, участники круглого стола отметили, что выборы прошли в спокойной обстановке, а сам избирательный процесс был прозрачным, конкурентным и демократичным. Кроме того, результаты единого дня голосования продемонстрировали консолидацию общества и власти.