Россиянка взяла кредиты, продала жилье в Москве и отдала аферистам 36,3 млн рублей

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как отдала мошенникам более 36 миллионов рублей. Об этом сообщает газета«Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, аферисты представлялись ей сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Под неизвестным предлогом они убедили россиянку в том, что она должна отправить им более пяти миллионов рублей из своих накоплений.

Спустя некоторое время злоумышленники вынудили женщину оформить кредиты в нескольких банках, сумма одобренного займа составляла от 4,8 до восьми миллионов рублей. Все полученные деньги пострадавшая отправила на счета, данные которых указали мошенники.

После этого аферисты убедили россиянку продать квартиру, и после того, как сделка завершилась, 12,5 миллионов рублей женщина отправила злоумышленникам.

«По словам заявительницы, общий ущерб составил 36,3 млн рублей», – сообщается в публикации.

Правоохранители приняли заявление россиянки. На данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее в Екатеринбурге работник украл у банка 200 млн рублей.