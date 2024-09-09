В России решат проблему с трудоустройством инвалидов

В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года, чтобы решить проблему с их трудоустройством. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что в документе предусмотрено оказание содействия инвалидам в ведении бизнеса, повышение доступности среднего профессионального и высшего образования для них, а также помощь в поиске работы.

«Сегодня работодателям предоставляется через Социальный фонд возможность оборудовать рабочее место под инвалида, получить субсидирование на его трудоустройство, то есть это достаточно серьезные поддерживающие меры, социальные гарантии, но проблема остается», — отметила депутат.

По ее мнению, новая концепция позволит дать «нужный толчок» для решения проблемы. Бессараб добавила, что для этого в стране нужно также стимулировать работодателей, чтобы они нанимали инвалидов.

6 сентября председатель Всероссийского общества инвалидов и заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев сообщал, что в России насчитывается около 4,2 млн инвалидов трудоспособного возраста, из которых лишь 1,15 млн имеют работу (27%).

Ранее в России вступил в силу запрет на высадку инвалидов I группы из транспорта.