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Для россиян могут ввести примирительную процедуру при расторжении брака

В России могут ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

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LightField Studios/Shutterstock

Министерство юстиции РФ разрабатывает правовую норму, в соответствии с которой в стране будет введена предшествующая бракоразводному процессу обязательная процедура примирения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В ведомстве изданию пояснили, что инициатива обсуждается в рамках реализации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Министр юстиции Константин Чуйченко несколько дней назад заявил, что ведомство разрабатывает законопроект об обязательной досудебной примирительной процедуре при расторжении брака. В ходе этой процедуры супруги также смогут достигнуть соглашения о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.

Инициатива прорабатывается при участии представителей научного сообщества и федеральных органов российской исполнительной власти.

Накануне сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил инициативу, в соответствии с которой, женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака.

Ранее юрист рассказал, как делить криптовалюту при разводе.

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