Россиян хотят обязать проходить консультации психолога до развода

В Госдуму собираются внести законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Соответствующую инициативу подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает РИА Новости.

Действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Данным проектом закона предлагается обязать суды применять указанные меры, а также ввести аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке.

Кроме того, предлагается уточнить нормы по примирению супругов, так как авторы проекта считают, что сейчас они сводятся исключительно к сроку для примирения. Речь, в том числе, идет об оказании «социально-психологических услуг».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее предложила провести в стране «специальную демографическую операцию». По ее мнению, в каждой семье должно быть четверо-пятеро детей.

Ранее депутат Госдумы раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.