Названы регионы — лидеры по ситуации на рынке труда

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по ситуации на рынке труда. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Третье место занимает Московская область. На четвертое место поднялась республика Татарстан, пятую позицию заняла республика Башкортостан. В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение — в нее вошла Тюменская область, а покинул Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

19 августа Сергей Худяков, генеральный директор страхового брокера Mains Insurance Brokers & Consultants, рассказал, что последние исследования показывают, что наиболее острыми для работодателей в прошлом году были три проблемы: подбор персонала, удержание кадров и завышенные ожидания соискателей касательно заработной платы.

Ранее в России упал спрос на копирайтеров и редакторов.