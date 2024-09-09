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Россияне рассказали, где хотят встретить 2025-й год

Большинство россиян хотят отпраздновать Новый год в поездках по России

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Shutterstock

Большинство респондентов (39%) мечтают отпраздновать Новый год — 2025 в путешествии по России, посетив Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну, Кострому. Это показало исследование сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

18% грезят далекими уголками планеты: Новой Зеландией, Австралией, Гавайями, Канадой и Аляской. 15% хотят отправиться в страны Европы (Италия, Франция, Германия, Нидерланды), а 11% не прочь были бы оказаться в странах СНГ (Армения, Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова). 10% опрошенных желают посетить Азию (Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индия, Мальдивы и Непал). 4% фантазируют о Ближнем Востоке (Израиль, Катар, Кипр, ОАЭ, Оман, Турция), а 2% опрошенных хотели бы отметить праздник в Африке (Марокко, Тунис, Египет, Сейшелы).

«Также россияне раскрыли данные об уже запланированных поездках на рождественские каникулы. 40% путешественников уже запланировали свои поездки по России и даже приобрели билеты либо забронировали жилье. 29% пока не определились с вариантами. 12% выбрали страны Азии, 6% отправятся в Новую Зеландию и Австралию. 5% планируют поездку в Европу, еще 5% — в Африку, 3% — на Ближний Восток, 2% — в страны СНГ», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет».

Ранее были названы самые популярные города Золотого кольца этой осенью.

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