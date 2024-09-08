Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

По итогам обработки первых 0,04% протоколов, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает 95,98% голосов. Эти данные были опубликованы в информационном центре Центризбиркома РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев набирает 0,86% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР — 1,71%, а кандидат от челябинского областного отделения КПРФ Эльдар Гильмутдинов — 1,28%.

В марте 2019 года Владимир Путин назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. Он сменил на этом посту Бориса Дубровского. 8 сентября 2019 года Текслер был избран губернатором Челябинской области, получив поддержку 69,30% избирателей. В выборах он участвовал в порядке самовыдвижения.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Запад пытался повлиять на ход проведения выборов в России, однако его попытки провалились.

Ранее на выборах в Москве проголосовали почти три миллиона жителей.