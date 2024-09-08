Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

ЦИК: Текслер набирает на выборах главы Челябинской области 95,98%

close
РИА Новости

По итогам обработки первых 0,04% протоколов, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает 95,98% голосов. Эти данные были опубликованы в информационном центре Центризбиркома РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев набирает 0,86% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР — 1,71%, а кандидат от челябинского областного отделения КПРФ Эльдар Гильмутдинов — 1,28%.

В марте 2019 года Владимир Путин назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. Он сменил на этом посту Бориса Дубровского. 8 сентября 2019 года Текслер был избран губернатором Челябинской области, получив поддержку 69,30% избирателей. В выборах он участвовал в порядке самовыдвижения.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Запад пытался повлиять на ход проведения выборов в России, однако его попытки провалились.

Ранее на выборах в Москве проголосовали почти три миллиона жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами